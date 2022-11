Grupo Especial de Fronteira apreende 40 kg de cocaína e 15 kg de skunk em Brasileia

Ao menos 30,7 quilos de cocaína e outros 15,4 quilos de skunk, como é chamada a supermaconha, foram apreendidos na tarde desta sexta-feira, 4, na Operação Hórus/Programa Guardiões da Fronteira, em Brasileia, município distante 240 quilômetros de Rio Branco, na divisa com a cidade boliviana de Cobija. Um casal também foi preso.

De acordo com o Gefron, as drogas estavam estocadas na casa dos acusados, na periferia da cidade. De posse de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de Brasileia, os agentes do Gefron cercaram a residência e apreenderam os entorpecentes. Um carro Fiat Siena também foi recolhido.

“Ao ser constatado que a casa pertencia ao casal, os policiais localizaram essas duas pessoas já próximas ao município de Capixaba (a 80 quilômetros de Rio Branco). Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, município vizinho a Brasileia, onde foram indiciados por tráfico de drogas.

No total, foram aprendidos 30,750 quilos de cloridato de cocaína, a droga já pronta para consumo, e 15,45 quilos de skunk, entorpecente que passou a ser produzido com mais frequência no Peru, sobretudo, após a pandemia de covid-19.

Naquela região do Alto Acre, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mantém ações integradas com o Ministério da Justiça, por meio do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, que é composto por policiais civis, militares, penais e militares dos Bombeiros, e a Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia.