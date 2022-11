Homem é preso acusado de estuprar filha de 11 anos enquanto assistiam filme

Agentes da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, nesta terça-feira, um homem de 35 anos acusado de abusar sexualmente da própria filha. À época do abuso, a menina tinha 11 anos. Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o homem, que vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

O autor teria abusado da vítima enquanto ambos assistiam um filme juntos na casa da família, em março de 2021, de acordo com as informações do setor de inteligência da Polícia Civil. Ele chegou a ameaçar a menina dizendo que a mataria caso ela contasse para alguém sobre os abusos.