Homem é preso após matar cachorro no interior do Acre: “Ele rasgou o saco de lixo“

José de Oliveira Amorim, 23 anos, foi preso acusado pelo crime de “maus tratos” de animal na tarde desta sexta-feira (4), na Rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, no bairro Centro, no município de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de “maus tratos” de animais. Ao chegar no local denunciado, os PMs encontraram um cachorro da raça vira-lata morto em frente a Prefeitura de Porto Acre.

De posse da denúncia, os PMs foram até a uma oficina de conserto de bicicletas, que fica nas proximidades da prefeitura, para encontrar José, e ao chegar no local o homem foi questionado sobre porque havia matado o cachorro.

O acusado disse que não tinha matado o cachorro, mas havia jogado uma chave “L” que atingiu no saco de lixo e em seguida atingiu no cachorro. Ao pergunta os motivos que fizeram ele jogar ele jogar a chave, o acusado disse que foi porque o cachorro estava rasgando o saco de lixo e ele estava apenas tentando afastar o animal do local. Os policiais levaram o acusado até a frente da prefeitura e José viu o cachorro já morto.

Diante dos fatos, José de Oliveira recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco para ser tomada as medidas cabíveis. Ele foi enquadrado no Art. 32, que diz que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, resulta em pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.