Homem morre no hospital após ser ferido com três tiros no interior do Acre

Girlande Gomes da Silva, de 43 anos, conhecido como “G” do trevinho, foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira (17), na frente de uma distribuidora, localizada na rua Rua José de Barros, no bairro São Francisco, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre, e morreu no hospital Dr. Ary Rodrigues.

Segundo informações da polícia, “G” estava numa distribuidora quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram a pé e de posse de arma de fogo realizaran 4 disparos contra o homem, sendo que três acabaram acertando a vítima. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico do próprio município de Senador Guiomard, que ainda chegou a dar os primeiros atendimentos a “G” e conseguiram levar a vítima até o Hospital Ary Rodrigues, onde não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características dos autores e realizaram ronda na região, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo de “G” foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e foi encaminhado para Rio Branco , para a realização dos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido mais um capítulo da guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil de Senador Guiomard.