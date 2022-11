Influencer do Acre que fez declaração polêmica sobre autistas será investigada pelo MPAC

A influenciadora Clícia Virgínia, que gerou repercussão nas redes sociais após ser acusada de debochar de pessoas com autismo ao publicar um vídeo com amigos em suas redes socias, será investigada pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

ENTENDA O CASO: Influenciadora do Acre é acusada de debochar de autistas e gera polêmica; associação se manifesta

O órgão, por meio do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), formalizou nesta sexta-feira (11) o pedido de investigação.

“Conforme informações veiculadas na imprensa local, a influenciadora digital de Rio Branco, postou vídeos nos stories do Instagram em que aparece chamando os amigos de autistas ofensivamente e em tom pejorativo. A postagem recebeu muitas críticas na internet e a Associação Família Azul do Acre (Afac) repudiou a atitude”, diz um trecho da nota divulgada pelo MPAC.

Clícia chegou a apagar a postagem, mas teve sua atitude repudiada por internautas e, inclusive, pela Associação Família Azul do Acre (Afac).

“Ao tomar conhecimento do caso, o GT-TEA oficiou a Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência solicitando a apuração e acompanhamento para as medidas cabíveis ao caso. O ofício chama a atenção para o art. 88, da Lei 13.146/15 que tipifica como crime “praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência”, finaliza.