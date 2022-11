Novos trechos são interditados por manifestantes na BR-364

O movimento que iniciou na última sexta-feira (18) com a paralisação geral dos caminhoneiros pelo Brasil, agora conta com novos trechos interditados na BR-364. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, são 14 trechos fechados por manifestantes.

No Acre, nenhum ponto de bloqueio foi confirmado até o momento pela PRF local, mas com as interdições em trechos da BR-364 em Rondônia, as consequências podem atingir o Acre, visto que a rodovia é a que dá acesso ao Estado.

Até 23h30 do horário de Rondônia, a PRF confirmou os seguintes pontos interditados: