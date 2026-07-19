Ramal esquecido isola famílias e obriga moradores a custear recuperação

Comunidade pagou máquina para o serviço/Foto: Reprodução

Uma moradora da região do Rio Macauã, na zona rural de Sena Madureira, afirmou que os próprios moradores precisaram arcar com os custos do aluguel de uma máquina para realizar a reabertura de um ramal, diante da falta de apoio da Prefeitura Municipal.

Segundo ela, a comunidade aguardava a realização do serviço por parte do poder público, mas, sem uma resposta concreta, os moradores decidiram se unir para garantir condições mínimas de trafegabilidade na estrada. A iniciativa foi necessária para que as famílias pudessem continuar tendo acesso às suas propriedades e transportar a produção rural.

A moradora relata que o ramal é fundamental para o deslocamento dos produtores e para o escoamento de produtos agrícolas cultivados na região. Com as dificuldades de acesso, muitos moradores passaram a enfrentar prejuízos e transtornos no dia a dia.

“Não tivemos outra alternativa. Os próprios moradores tiveram que pagar a máquina para fazer a reabertura do ramal, porque precisamos da estrada para trabalhar e nos locomover”, declarou.

Ainda de acordo com a denúncia, a comunidade espera que a Prefeitura de Sena Madureira adote medidas para recuperar os ramais da região do Macauã e ofereça a assistência necessária aos produtores rurais, que dependem das estradas vicinais para manter suas atividades econômicas e ter acesso aos serviços essenciais.