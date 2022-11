Após lançar música com Alok, cantor indígena faz show no Acre neste sábado

O cantor Ixã, que ficou conhecido por lançar uma música em parceria com DJ e produtor Alok, realiza um show em Rio Branco, neste sábado (5), no Teatro de Arena no Sesc. Com objetivo de fortalecer a identidade cultural do povo Huni Kui, o show tem como entrada 1kg de alimento não perecível, que serão doados para as famílias indígenas atendidas pelo Projeto Social do Centro Huwã Karu Yuxibu.

Hugo Gabriel, conhecido como Ixã, nasceu em Porto Velho (RO), mas cresceu na capital acreana Rio Branco, compõe músicas desde a infância, mas em março de 2022, lançou o single “Meu amor”, com Alok. Com a música, Ixã foi para diversos programas na Rede Nacional, como Programa do Faustão, Caldeirão, Encontro com Fátima Bernardes e outros.

“Estou muito emocionado e feliz por estar trazendo meu show para Rio Branco, depois de ter vivido um sonho de rodar o Brasil junto ao meu irmão Alok, ele sendo responsável por me abrir várias portas, hoje também me deu a oportunidade de fazer um show agora, na cidade onde eu cresci”, explica Ixã.

O show Ixã Acústico foi idealizado na proposta de trazer ao público experiência única de conexão com a sensibilidade e com as boas intenções das palavras, além de uma forte influência da musicalidade indígena, trazendo ancestralidade com o tambor e contemporaneidade com os timbres de guitarra e baixo.

“Pensamos com muita sensibilidade na escolha de cada música do repertório com músicas que trazem mensagens que acreditamos serem muito boas de serem ditas em alto e bom som e esperamos uma ótima recepção das cerca de 90 pessoas que esperamos no evento, entre convidados”, acrescenta o cantor.