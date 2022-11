Jason David Frank, o Tommy de Power Rangers, morre aos 49 anos

O ator Jason David Frank, um dos integrantes do elenco das primeiras temporadas da série Power Rangers, faleceu ontem (19) aos 49 anos. A causa da morte ainda não foi confirmada.

A notícia do falecimento foi dada por Mike Bronzoulis, lutador e amigo do ator em uma publicação no Facebook. “Ainda estou em choque. Jason era um bom amigo para mim e eu vou sentir falta dele”, disse Bronzoulis.

Ao site “TMZ”, Justine Hunt, representante de Frank, disse que o ator morreu no Texas, nos Estados Unidos.

“Por favor, respeite a privacidade de sua família e amigos durante este período horrível”, pediu Hunt. “Ele amava muito sua família, amigos e fãs. Ele realmente fará falta”, completou.

Nas telas, Jason David Frank interpretou Tommy Oliver, o ranger verde, entre os anos de 1993 e 1996. Ele também participou de outras edições do clássico alguns anos depois.

Frank ainda era lutador de MMA profissional e tinha um currículo completo, com habilidades para muay thai, jiu-jitsu, taekwondo e judô. Segundo o “TMZ”, entre 2008 e 2010, Frank chegou a lutar profissionalmente.

Ele deixa Jacob, Hunter e Skye, filhos de seu primeiro casamento com Shawna Frank, e Jenna Rae Frank, filha que teve com Tammie Frank.