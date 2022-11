Jovem é morto a tiros quando caminhava em via pública na Baixada da Sobral

O adolescente Saymon Medeiros da Silva Freitas, de 16 anos, foi executado com três tiros na tarde desta quinta-feira (24), na rua Alan Vitor, no Bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Saymon estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por um bandido armado que estava em uma motocicleta, que efetuou vários disparos, sendo que três tiros acertaram o rapaz, nas regiões do abdômen e da cabeça. Após a ação, a assassino fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Saymon, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo a polícia, Saymon fazia parte de uma facção criminosa, mas mudou de organização e teria entrado em outra recentemente, o que poderia ser o motivo da morte do jovem, sendo que os antigos aliados não estariam conformados após o rapaz ter “rasgado” a camisa e trocado de facção.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).