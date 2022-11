Jovem leva descarga elétrica e fica pendurado em poste ao tentar fazer ‘gato’ na capital

João Mateus de Oliveira, de 18 anos, ficou gravemente ferido após tentar fazer um “gato”, na noite desta quarta-feira (2), na Travessa São Paulo, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, João Matheus tentou fazer a religação da energia por conta própria após ter o fornecimento suspenso pela companhia de eletricidade.

Ainda segundo as testemunhas, o jovem estava ligando os fios da residência com os fios de alta tensão no poste e recebeu um descarga elétrica de 220 volts, e ficou pendurado na fiação do poste. Os moradores, ao verem a vítima desacordada, ajudaram ele a descer do poste e acionaram uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local onde prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João Matheus ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Ainda segundo os socorristas do Samu, João sofreu queimaduras de 2° grau nas mãos e pernas e teve 30% do seu corpo queimado