Lucas Souza sobre divórcio de Jojo: “Vou ser sempre apaixonado”

Lucas Souza e Jojo Todynho se casaram em janeiro deste ano e anunciaram o divórcio no final de outubro. Após passar por uma polêmica por conta de uma ficada com Liziane Gutierrez e um suposto esquema com outra influencer, o militar abriu o jogo sobre o término do relacionamento com a funkeira durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV.

O ex de Jojo revelou que se arrependeu de ter anunciado o primeiro término com a artista, que aconteceu após uma discussão. “Eu acho que eu deveria ter pensado mais. Independente do que tenha acontecido, eu deveria ter pensado na minha parceira”, contou.

O militar explicou que não esperava o pedido de divórcio da cantora. “Sou uma pessoa muito imediatista, tomo uma atitude que eu sei que posso fazer errado. Eu fiquei triste, não estava esperando [o término]. Eu estava tentando acertar algumas coisas”, pontuou.

Apesar de não dar detalhes sobre o que causou o término, Lucas Souza descartou que a polêmica sobre Jojo ser a sua primeira mulher tenha sido o motivo central. “Eu tinha vivido com outras mulheres, mas ela foi a minha mulher real, oficial. Para mim, é uma honra ela ser. Foi uma polêmica bem conversada, falei ‘amor, tá tudo bem’”.

Por fim, o militar opinou sobre os motivos que desgastaram a relação do casal. “Polêmicas constantes e exposição exagerada desgastaram. Acho que eu fiz burrada em abrir o meu Instagram. Eu deveria ter me afastado de tudo isso. Independente da gente estiver separado, eu vou ser sempre apaixonado pela Jordana ou pela Jojo Todynho”, completou.

Lucas Souza e “esquema” com influencer

Lucas Souza e Jojo Todynho assinaram o divórcio nesta semana e não demorou para que o militar visse o seu nome envolvido em diversas polêmicas. Após se envolver com Liziane Gutierrez e ser criticado pela ex-A Fazenda, a influencer Luana Targinno contou que um assessor ofereceu dinheiro para que ela ajudasse a limpar a barra do rapaz. Revoltado, ele apareceu nas redes sociais e negou a informação.

“Fala, meus lindos, vou me pronunciar pela última vez aqui, tem muita gente aí se metendo numa história que não tem nada a ver, que não tem relacionamentos que são exemplos e estão falando merda aí na internet, segundo, eu não tenho assessor”, explicou Lucas Souza.