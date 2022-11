Mãe é presa por torturar filha de 8 anos com galho de jabuticabeira

Uma mulher acabou presa, suspeita de agredir e torturar a filha, de 8 anos, com galhos de árvore. A mãe foi detida por policiais da 23ª CIPM, em Trindade, na região metropolitana da capital goiana. As agressões teriam sido praticadas com galhos de jabuticabeira, e a criança teve diversas lesões.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (17/11). O Conselho Tutelar levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trindade a fim de tratar lesões e escoriações. Posteriormente, ela passou por exame de corpo de delito.

De acordo com a PM, a mãe foi levada para a Central de Flagrantes da cidade, onde a polícia a autuou por tortura. Ao Metrópoles o Conselho Tutelar da Região Leste informou que a criança teve diversos hematomas. A menina deve ser entregue para outro familiar, caso o órgão entenda que ela esteja em segurança.

Ainda de acordo com o Conselho, as providências posteriores, como a guarda da menina, ficará sob responsabilidade da Justiça.

