Marca nacional fabrica item exclusivo para Encontro de Divas em Rio Branco

O 6º Encontro de Divas, que acontece neste domingo (20), recebe um produto especial e exclusivo para as participantes do evento, fabricado pela empresa nacional Maxiline Brasil. O produto finalizador de cabelo recebeu o nome de Essencial Diva e todas as participantes irão receber um item.

O evento é realizado pelas influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia, do perfil do Instagram @euvinodivando, que reúne mais de 46 mil seguidores. A empresa de cosméticos capilar Maxiline Brasil estará presente na 6° edição do Encontro de Divas.

Veja mais sobre o evento: Divando recebe 500 mulheres no Encontro das Divas, neste domingo, em Rio Branco

Essencial Diva

O finalizador de cabelo produzido pela Maxiline Brasil exclusivamente para o 6º Encontro de Divas tem diversos benefícios para os cabelos, dentre eles: a reparação multinível, ação condicionante, ultra proteção, revitalização instantânea e proteção solar e de cor.

De acordo com Maykeline Maia, a ligação das influenciadoras do Divando com a empresa Maxiline Brasil se dá pela parceria com a Jorge Cosméticos que é distribuidora exclusiva da marca no Acre.

Joelma Severo, CEO da Jorge Cosméticos estará participando do evento com essa ação junto aos espaços instagramáveis da marca, local onde cada participante do evento fará seu registro e receberá o produto na hora.