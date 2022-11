Morre Guiherme de Pádua, assassino de Daniela, filha da novelista acreana Glória Perez

O assassino confesso da atriz Daniel Perez, filha da novelista acreana Glória Perez, o ex-ator Guilherme de Pádua, morreu na noite deste domingo, aos 53 anos de idade. Ele teria sido vítima de um infarto fulminante, segundo informaram pastores e outros membros da igreja da qual ele era pastor. O assassinato da atriz ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro. Numa live o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, onde o ex-ator se tornou pastor anos depois de executar a atriz, informou a morte de Guilherme.

“É um moço que a sociedade não compreende, porque ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer”, disse Valadão no vídeo que está circulando nas redes sociais.

Para cometer o crime, o ex- ator contou com ajuda de sua então esposa, Paula Thomaz. Ele e Daniella faziam um par romântico na novela De Corpo e Alma, escrita por Gloria Perez, mãe de Daniella. Pelo crime, Pádua foi condenado a cumprir 20 anos de prisão por homicídio qualificado.

O assassinato voltou aos holofotes este ano, quando a HBO Max lançou um documentário sobre o caso. Na época, Pádua fez um vídeo se defendendo dos ataques. “Minha reação natural é de me defender, qualquer um tem direito de resposta no mundo natural, mas eu não vivo mais no mundo natural. Todos os dias quando eu acordo eu me lembro que sou o Guilherme de Pádua, que tenho essa carga nas minhas costas, e toda manhã é uma luta”, disse em vídeo publicado na ocasião.

No vídeo publicado pelo ex-ator em seu canal do YouTube, ele manda um recado para Gloria Perez e Raul Gazolla, viúvo de Daniella. “Sempre disse que o meu maior sonho era poder pedir perdão”, explicou. De acordo com de Pádua, muitas pessoas duvidavam que ele realmente tenha se arrependido de ter cometido o crime. Por conta disso, ele estava gravando o vídeo para a autora de novelas.

O ator também foi alvo de polêmica durante a campanha presidencial. Pádua já havia participado de manifestações pró-Bolsonaro a participar de um culto onde estava o presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para um culto na Igreja Batista da Lagoinha, onde trabalhava como pastor.