Motoristas de carro e moto que atropelaram criança no Acre são identificados

A Polícia Civil, por meio da Delegacia da 1ª Regional, identificou os motoristas que acidentaram gravemente criança quando saía de escola em Rio Branco.

O crime ocorreu em 01 de novembro de 2022 por volta das 17h40min quando dois veículos trafegavam na Av. Sobral, na Ladeira do Bola Preta, em frente à sede da Secretaria de Educação, sendo uma motocicleta e um carro de passeio, qiue atropelaram gravemente uma criança quando saía da escola e caminhava para sua residência. Logo após o acidente, os motoristas dos veículos, identificaram como J. M. M, de 57 anos, (motorista do carro) e A. S. da S. de 23 anos, (piloto da motocicleta), se evadiram do local e não prestaram socorro à vítima.

Veja o momento:

A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos e investigadores empreenderam diligências visando identificar os motoristas. Após um intenso trabalho de coletas de imagens de câmeras da região e oitivas de testemunhas, os policiais civis da 1ª regional conseguiram identificar os acusados.

A criança de apenas 11 anos de idade continua internada em unidade de terapia intensiva (UTI), mas segundo relatos dos pais, a equipe médica expediu laudo atestando que a vitima está reagindo positivamente aos tratamentos.