Mulher que andava na garupa de moto morre ao ser atingida por raio

Uma mulher morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na garupa uma moto em uma rodovia de São Miguel do Araguaia, no norte goiano. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é Márcia Pires Santana Alves, de 46 anos.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (8/11), na GO-164. Márcia estava acompanhada do cunhado, que também foi atingido pela descarga, porém, teve apenas ferimentos leves. Eles foram atingidos com o veículo em movimento.