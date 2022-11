Mulher sai correndo de dentro da mata e acaba atropelada em rodovia do Acre

Uma moradora em situação de rua, identificada apenas como Maria, foi vítima de um atropelamento na noite deste sábado (5), no km 26 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, próximo a Vila do Incra, no município de Porto Acre.

Segundo informações do condutor de uma caminhonete modelo Hillux de cor prata, ele trafegava sentido Porto Acre/Rio Branco, em baixa velocidade, quando Maria teria saído de uma área de mata e se jogado na frente da caminhonete.

Com a força do impacto, a mulher teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve, um corte no ombro esquerdo. O condutor disse ainda que ela estava desorientada e com odor etílico. Devido o acidente, a mulher ficou embaixo do veículo.

O motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, tirou a vítima debaixo do carro e prestou os primeiros socorros, e a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A reportagem não foi informada se o Policiamento de Trânsito também esteve no local para registrar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis.