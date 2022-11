Na Concha Acústica, acreana assiste ao jogo e leva bola assinada por Weverton

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, e no Acre, diversas pessoas acompanham o jogo na Concha Acústica, no Parque da Maternidade, em Rio Branco.

Dentre os torcedores, Luciene mostrou ao ContilNet uma das bolas que a torcedora afirma ter recebido em 2021 do goleiro Weverton Pereira, acreano convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022.

Além disso, a torcedora revelou ao ContilNet durante a transmissão no Instagram, que o seu palpite para o jogo desta quinta-feira (24) é que a partida encerre com 2 gols a 1 para o Brasil.

Veja a transmissão: