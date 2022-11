Na Globo: Toinha, autora da receita da Baixaria, explica origem do nome e do prato típico acreano

O Programa É de Casa da Rede Globo, apresentado por Patrícia Poeta, teve a participação do Acre na edição deste sábado (5) apresentando uma das maiores iguarias do estado: a baixaria.

Toinha, proprietária de um dos quiosques mais famosos do movimentado Mercado do Bosque, o Café da Toinha, é a autora da receita que ficou famosa não só no Acre, mas também Brasil à fora e até em outros países.

E a autora do prato foi quem ensinou a receita e também contou a história de como surgiu o prato que com misturando cuscuz, carne moída, ovos, tomate e cheiro verde, ingredientes comuns, é um dos mais saborosos.

Você conhece a origem do nome? Ela explica também.

