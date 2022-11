“Não podemos e não vamos usar a força”, diz secretário sobre bolsonaristas em ato no 4º BIS

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos, garantiu que as manifestações bolsonaristas que estão ocorrendo em frente ao Quartel do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS), em Rio Branco, desde o último domingo (30), estão sendo monitoradas pela Sejusp e controladas pela Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), como determina a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a Justiça acreana.

Paulo César se reuniu com avice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Acre (OAB/AC) Socorro Rodrigues, para tratar das situações.

O secretário diz que trabalha para impedir que o acesso pela Rua Colômbia, em frente ao 4º BIS, seja obstruído e fazer valer que a ordem pública não seja perturbada a partir das 22 horas.

“É preciso ficar claro que não podemos e não vamos usar a força para a retirada dessas pessoas, porque não há determinação judicial para isso. Pelo contrário, a recomendação é usar a moderação, porém, garantindo a ordem pública e o ir e vir das pessoas”, ressalta o gestor.

Conforme o secretário, as pessoas estão se concentrando na Rua Valério Magalhães, no eixo de entrada do portão principal do quartel, que desemboca na Rua Colômbia. E que na mesma Valério Magalhães também não há prejuízo para o livre acesso da via, já que os policiais colocaram grades no local, concentrando os manifestantes às margens da rua.

Socorro Rodrigues disse que a OAB/AC criou entre seus membros um grupo de verificação para acompanhar esses atos. “Viemos aqui conversar, para acompanhar, obter informações e prestar o nosso apoio à Sejusp. Trata-se de um fato anormal, que deve ser tratado com toda a atenção possível para que seja garantida a lei, a ordem e a paz”, destacou a vice-presidente.