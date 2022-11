No Catar, 137 jogadores vestirão a camisa de outros países

O campeão de estrangeiros na equipe é a seleção do Marrocos, com Marrocos, com 14 atletas, seguido de Tunísia e Senegal, com 12. A maioria dos convocados para estas nações são franceses. Catar e País de Gales têm 10 jogadores de fora do país na lista.

Na sequência, Austrália e Camarões, com 9; Gana, com 8; Canadá, Croácia e Portugal, com 7; Estados Unidos, 5; Sérvia, 4; França e Suíça, 3; Polônia, Espanha, Alemanha e Equador, com 2.

Com apenas um convocado naturalizado em cada equipe estão México, Uruguai, Dinamarca, Inglaterra, Irã, Holanda, Costa Rica, Japão e Bélgica.