05/04/2026
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Maria Cândida chega ao Acre e destaca beleza da Amazônia em viagem

Jornalista explora região antes de palestras

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Maria Fernanda
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura

A jornalista Maria Cândida está no Acre e tem compartilhado nas redes sociais registros da experiência na Amazônia. Em Mâncio Lima, no interior do estado, ela mostrou detalhes da rotina local e da preparação para uma viagem pela floresta.

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Em um dos vídeos, a apresentadora aparece no mercado da cidade enquanto toma café da manhã típico da região. No cardápio, alimentos tradicionais como tapioca com banana, que, segundo ela, ajudam a dar energia para longas jornadas pelos rios da Amazônia.

Durante o relato, Maria Cândida contou que se prepara para uma travessia de cerca de oito horas de canoa pelo Rio Moa, principal via fluvial da região, com destino ao Parque Nacional da Serra do Divisor.

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Ela destacou a experiência como uma imersão na floresta, citando a biodiversidade e a preservação da área, considerada uma das mais importantes da Amazônia. A região, segundo a jornalista, reúne rios cristalinos, grande diversidade natural e fica próxima à fronteira com o Peru.

Além da paisagem, a apresentadora também chamou atenção para a cultura local, mencionando a presença de saberes tradicionais e a relação das comunidades com a floresta.

A viagem faz parte de uma agenda que inclui palestras no estado, mas também tem sido marcada pela exploração turística e pela valorização dos elementos típicos da região.

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