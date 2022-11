O único assunto que Janja não queria na entrevista ao ‘Fantástico’

Em entrevista ao Fantástico na noite deste domingo, 13, Janja, a futura primeira-dama, conversou com Poliana Abritta e Maju Coutinho sobre a relação com Lula (PT) e o que se pode esperar de sua participação ativa no próximo governo.

Falou também sobre como se conheceram, do namoro na época em que ele esteve preso em Curitiba e do machismo que enfrenta com comentários nas redes sociais.

Um pedido seu, em especial, foi atendido pela emissora. Um nome deveria ser evitado nas perguntas: Jair Bolsonaro (PL) – estendido também, obviamente, a sua mulher, Michelle.

O combinado é que, na medida do possível, não fosse um papo de política – mas sobre a intimidade da mulher que estará lado a lado com o futuro presidente na subida da rampa do Palácio do Planalto, em 1º de janeiro. Tanto que, em mais de trinta longos minutos em que foi ao ar, nada foi comentado sobre o atual governo.