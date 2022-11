Pai e filha ficam feridos após moto colidir contra taxi no interior do Acre

O motociclista Francinaldo Silva de Oliveira, de 44 anos, e sua filha Whelleny Ferreira de Oliveira, de 19, ficaram feridos após um acidente na tarde desta sexta-feira (4), no km 10 da BR-317, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Francinaldo e sua filha trafegavam no sentido Brasiléia/Assis Brasil, em uma motocicleta, quando parou no acostamento para esperar a esposa e o genro de Francinaldo, que estavam em outra moto.

Francinaldo tentou cruzar a rodovia para aguardar embaixo de uma árvore, mas ao atravessar a pista, um carro de táxi, modelo SpaceFox, de cor prata, que trafegava no mesmo sentido, colidiu com a moto.

Após a colisão, Francinaldo ficou com a perna quebrada e uma fratura no tórax, tendo um pneumotórax. Já Whelleny teve apenas um corte na panturrilha. O motorista do táxi permaneceu no local e ligou para a polícia e o Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma ambulância para atender as vítimas. Após dar os primeiros atendimentos, Francinaldo foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Já Whelleny estava em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez o isolamento para os trabalhos da perícia. A estrada foi parcialmente fechada durante o acidente, mas foi liberada depois da perícia.

O laudo da perícia ficará pronto em 30 dias e dirá qual dos dois condutores que causou o acidente.