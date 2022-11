PM se junta à PRF para eliminar bloqueios no Acre; manifestantes podem ser presos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (2), informando que homens da Polícia Militar, incluindo os seus batalhões e comandos especiais, se deslocaram para os rrês pontos de bloqueio na BR-317 e na BR-364, no Acre, onde ainda existem manifestações ilegais de pessoas contra o resultado das Eleições.

“A Sejusp comunica que no km 31 da BR-364, próximo ao município de Acrelândia, ainda há manifestação, porém, sem retenção de veículos. Ainda nesta manhã, o Gabinete do Secretário determinou que o Centro Integrado de Operações Aéreas, o Ciopaer, sobrevoe com um helicóptero a região do km 31, para obter fotos e vídeos do bloqueio. Na BR-317, estão os outros dois pontos. O primeiro se concentra próximo ao início do trevo de acesso ao município de Boca do Acre (AM), na região denominada Pica-Pau, e o segundo, no km 3 no sentido Brasileia-Assis Brasil, na fronteira com a Bolívia”, diz trecho.

Decisão do do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autoriza que as polícias militares dos estados podem desobstruir inclusive as estradas federais bloqueadas no país e identificar, multar e prender os responsáveis pelos bloqueios.

A Sejusp afirma que as forças policiais do estado do Acre já atuam com a PRF nas estradas federais do estado, numa parceria que existe antes mesmo da ordem judicial do ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, referendada pelo STF.