Policial fratura o braço ao colidir moto contra capivara em Sena Madureira

No começo da noite desta quinta-feira (3), deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o policial penal Samuel Ferreira, vítima de um acidente de trânsito. Conforme informações, ele sofreu fratura em um dos braços, além de ferimento no pé esquerdo.

Pelo o que foi apurado, Samuel conduzia uma motocicleta pela BR-364 e nas proximidades da fazenda Brasil, a poucos quilômetros de Sena Madureira, colidiu o veículo em uma capivara. Informações apontam que ele não trafegava em alta velocidade, contudo, o animal surgiu inesperadamente na pista e o mesmo não teve como desviá-lo.

Com o impacto, a capivara acabou morta.

Após receber os atendimentos iniciais no hospital de Sena, o policial penal foi encaminhado para Rio Branco afim de receber atendimento especializado.