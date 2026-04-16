O anúncio foi feito durante a posse do novo delegado-geral da Polícia Civil

A governadora do Acre, Mailza Assis, anunciou, na última quarta-feira (15), um novo concurso público para reforçar o quadro da Polícia Civil do Acre (PCAC).

As vagas do novo concurso serão para delegado, oficial investigador de polícia e perito. O anúncio foi feito durante a posse do novo delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin.

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Segundo a governadora, a Polícia Civil é um braço da segurança pública do Estado e afirmou a necessidade de ampliar os investimentos na corporação.

“Uma das necessidades da nossa Polícia Civil é o efetivo, ou seja, pessoas disponíveis para o trabalho de combate. Observando essas demandas, também vamos realizar um concurso, inicialmente com 139 vagas, para compor esse quadro e, assim, atender melhor às necessidades da corporação”, disse a governadora.

O edital deverá ser publicado posteriormente, com a divulgação das informações sobre cada vaga, etapas e requisitos para a participação no processo seletivo.