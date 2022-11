Prefeitura leva atendimentos e benefícios à Comunidade do Baixa Verde, em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), foi recebido neste sábado (27), na Comunidade Baixa Verde, na região do chamado cinturão verde, na saída da capital rumo ao município amazonense de Boca do Acre, na BR-317, para um café da manhã com os moradores.



Foi a forma encontrada pelos moradores locais, a grande maioria formada por produtores rurais que vivem da agricultura familiar, encontraram para agradecer ao gestor pelas obras de infraestrutura realizadas pela prefeitura na localidade nos últimos dias.

Ali foram realizadas obras que visam melhorar a vida e levar dignidade ao produtor rural, como a recuperação de ramais; construção de duas pontes e mais duas em andamento; serviço de raspagem nos ramais vicinais: terraplanagem, piçarramento e colocação de bueiros nos ramais centrais.

Além de obras estruturantes, a comunidade recebeu também ações na área social e de saúde, como consultas médicas, avaliação de enfermagem, atendimento odontológico, odontopediatria, coleta de PCCU, pré-natal e vacinação. “Essas atividades são feitas por esta administração acreditar que a riqueza brota do campo, a Prefeitura de Rio Branco tem atuado fortemente na melhoria de ramais”, informou um boletim produzido pela Assessoria Especial de Comunicação. “O prefeito Tião Bocalom tem como bandeira de vida a produção rural. Ele acredita que quando o campo é forte, a cidade é próspera”, disse o jornalista Ailton Oliveira, responsável pela assessoria de comunicação da Prefeitura.

De acordo com a assessoria, em relação ao baixa Verde, a Prefeitura também se preocupou em levar aos moradores locais atendimentos assistenciais, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Foram feitos ainda atendimentos na escola Capitão Edgar Cerqueira Filho, localizada no quilômetro 30 da BR-317.

Durante os atendimentos estiveram à disposição da comunidade psicólogos, assistente social, os quais promoveram ações de orientações em saúde, entrega de máscaras e encaminhamentos para outras instituições, além de atualizações cadastrais, inclusões e demais serviços do cadastro único. “A ideia é a Prefeitura oferecer ações de saúde, assistência social aos que não têm como ir para a cidade”, disse Ailton Oliveira.