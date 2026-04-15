Deputados aprovam nome de Mário Sérgio para o TCE após sabatina na Aleac

Os deputados da Assembleia Legislativa do Acre aprovaram, por 16 votos, de forma unânime entre os parlamentares presentes, o nome do procurador Mário Sérgio Neri de Oliveira para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), após sabatina realizada nesta quarta-feira (15).

Indicado pela governadora Mailza Assis, Mário Sérgio já havia recebido aval unânime da comissão especial responsável pela entrevista. Com a aprovação em plenário, ele está apto a assumir a função na Corte de Contas.

Após a sabatina, o procurador falou sobre as prioridades ao assumir o cargo e destacou a intenção de buscar integração com os demais membros do tribunal.

“Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. As minhas prioridades serão me engajar, me entrosar com todos os pares, oferecer a minha contribuição, o meu pretenso equilíbrio, contribuindo com a sociedade acreana com este novo trabalho que estou abraçando. Agradeço à escolha da governadora Mailza Assis, pela aprovação dessa comissão especial para a minha sabatina e pelo quórum da Assembleia Legislativa, nesse momento de afirmação democrática da minha história”, disse.

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Ele também afirmou que pretende atuar de forma técnica e colaborativa dentro do tribunal.

“Pretendo contribuir com os outros tribunais, oferecendo conhecimento técnico. Todos os membros já são detentores de elevado conhecimento, mas eu trago a minha bagagem técnica e quero contribuir de maneira harmoniosa com a jurisprudência da Corte, procurando a estabilidade e o fortalecimento do Tribunal de Contas do nosso estado”, acrescentou.

Mário Sérgio ainda ressaltou que deve adotar um perfil de conciliação, com foco na segurança jurídica e na análise equilibrada dos processos.

“Sou a favor da estabilidade, da confiabilidade e da segurança jurídica. Esse é o meu perfil. Vou olhar com sensibilidade para a administração, verificar se é caso de boa-fé, de erro ou de dificuldades, e levar isso em consideração”, afirmou.