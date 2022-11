Primeiro encontro do governador Gladson com Lula já tem data marcada

O governador reeleito do Acre Gladson Cameli deve se reunir pela primeira vez com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (16), na 27ª Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP-27). Será um encontro com a presença de todos os governadores que integram o Consórcio Interestadual Amazônia Legal.

Segundo o site Estadão, no encontro, os gestores devem reforçar o compromisso dos governos estaduais em melhorar a fiscalização do desmatamento na Amazônia Legal e a necessidade de mais investimentos nos Estados, inclusive em infraestrutura.

Outro tema que deve ser abordado no encontro com Lula será a necessidade de mecanismos que facilitem aos governos estaduais estabelecer acordos com outros países. Atualmente, há restrições neste sentido, tendo em vista que acordos internacionais firmados pelo País prevêem acordos entre nações.

O Estadão questionou alguns dos governadores sobre os recursos dos Estados para reforçar a fiscalização, e eles defenderam que já vêm atuando para conter o desmatamento, mas em conversa com Lula, os governadores também devem levar reivindicação por mais recursos para obras de infraestrutura nos estados.

O governador Gladson Cameli afirmou que “Lula não é presidente da direita ou da esquerda, mas do povo brasileiro”. Cameli também pediu celeridade nas ações. “Temos de falar menos e agir mais. Daqui a um ano (na próxima COP), o que estaremos falando?”, questionou.