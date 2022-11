Programa Qualifica Mulher inicia curso profissionalizante

Cerca de 100 mulheres vítimas de violência doméstica, ou em condições de vulnerabilidade social, serão beneficiadas pelo Programa Qualifica Mulher, do governo federal, em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), que vai ofertar cursos de capacitação em gastronomia, saúde e beleza, proporcionando alternativas de renda para elas.

Nessa perspectiva, foi realizada na tarde desta terça-feira, 8, na Escola de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a ministração da primeira aula do Curso de Preparo de Bolos e Tortas, marcando o início da ação social para esse segmento, que nesse primeiro momento atende uma turma com 20 mulheres.

O programa tem como objetivo a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao todo, cinco capitais estão sendo beneficiadas com a disponibilização de vagas no programa, que é fruto do convênio firmado entre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Senac e o governo do Estado.

A turma irá frequentar as aulas num período de 10 dias e receberá certificado do programa de qualificação, bem como um kit básico profissionalizante ao término do curso. As aulas acontecem de segunda a sexta, de 13 às 17h, na sede do Senac em Rio Branco.

Segundo a diretora de Promoção de Políticas para Mulheres do Estado do Acre, Isabela Fernandes, a capacitação de mulheres é um dos objetivos da secretaria, principalmente as vítimas de violência, ou ainda em vulnerabilidade social.

“Importante frisar que nós agimos nestas duas frentes e vamos formando as turmas gradativamente, de modo a atender a todas”, enfatizou Isabela.

A moradora do Bairro Preventório, Jaqueline Batista, 53 anos, mãe de três filhos, disse que as técnicas de produção e novos conhecimentos sobre a produção de bolos deverão representar um incentivo para ter sucesso na atividade que sempre sonhou.

“A possibilidade de ter uma renda extra nos anima, sobretudo em tempos tão difíceis”, comemorou.