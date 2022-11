Promoção de Cheetos, concurso Sesacre e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (25) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Jéssica Ingrede filma golaço do Brasil, bomba na web e vira destaque na Globo; assista

A cobertura da acreana Jéssica Ingrede na Copa do Mundo no Catar tem repercutido na web e o objetivo da Confederação Brasileira de Futebol tem o resultado esperado. No jogo de estreia do Brasil, a acreana conseguiu capturar o momento que o jogador Richarlison, o famoso ‘Pombo’, marca um golaço na seleção da Sérvia.

Promoção de Cheetos a R$ 1,19 na Americanas de Rio Branco causa confusão; VEJA VÍDEO

Novembro é mês da tradicional Black Friday, época em que as empresas criam campanhas de descontos para atrair clientes. Porém, nem todas as promoções são confiáveis. Uma consumidora passou por uma situação difícil nas lojas Americanas, no Via Verde Shopping de Rio Branco, na noite desta quinta-feira (24).

Operação desarticula facção criminosa do Rio de Janeiro que se instalou no Acre

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MPAC), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (25), a Operação “Red Card”, em que foram cumpridos seis mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa.

Após decidir sair de facção, homem é assassinado dentro da própria casa no Acre

Risomar Soares de Oliveira, de 47 anos, foi morto a tiros e Cirleudo Nascimento de Oliveira, 34 anos, foi baleado, na noite desta quinta-feira (24), após criminosos invadirem uma casa na Rua A, no bairro Naire Leide, conhecido como “Tampa Azul”, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Concurso da Sesacre: governo divulga resultado de prova discursiva e convoca para próximas etapas

O resultado final das provas discursivas em ampla concorrência do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) foi divulgado nesta sexta-feira (25), por meio das secretarias de Planejamento e Gestão e de Saúde. Em edição extra do Diário Oficial, os candidatos com deficiência também foram convocados para a perícia médica dos candidatos.