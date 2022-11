Roberto Duarte recebe homenagem pela criação da Lei que institui o dia do Tradutor/Intérprete de libras no Acre

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) foi homenageado na última segunda-feira, 31, pela criação da Lei N º3.957, de 7 de julho de 2022 que instituiu o dia 18 de outubro como o dia do Tradutor/Intérprete de Libras Acreano, em homenagem póstuma à professora Patrícia Nunes Miranda de Mendonça.

O ato da homenagem aconteceu no Auditório da Escola Armando Nogueira (CEAN) no I Seminário do Tradutor/Intérpretes de Libras com o tema: Conquistas e desafios do profissional Tradutor/Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), realizado pelo Centro de Apoio ao Surdo-CAS/Acre.

Fora do estado, Roberto Duarte foi representado pelo seu assessor, Emilson Brasil, que deixou a mensagem do deputado.

“Agradecemos primeiramente a homenagem, nosso coração enche de alegria pelo reconhecimento da parcela de contribuição do nosso mandato com os intérpretes/tradutores na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Quero aqui, reafirmar o compromisso do deputado com a classe, em Brasília” afirmou.

O parlamentar também é autor da Lei Nº3. 821 que prevê intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para atendimento nos órgãos e entidades da administração pública que prestam atendimento à população.