Secretária de Planejamento articula recursos de emendas parlamentares em Brasília

A secretária municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, está em Brasília, a pedido do prefeito Tião Bocalom, para apresentar os projetos prioritários da gestão aos Senadores e Deputados Federais da bancada do Acre, com objetivo de captar recursos que proporcionem a execução de obras e serviços para a melhoria da qualidade de vida da população de Rio Branco.

De acordo com a secretária, a agenda institucional tem o intuito de apresentar as principais propostas aos parlamentares e captar os recursos para serem implantados nos eixos: educação, saúde, segurança, produção agrícola, transporte público, saneamento básico e infraestrutura.

Tessinari enfatizou, ainda, que os projetos apresentados à bancada do Acre, foram elaborados com base nos compromissos firmados pela gestão municipal no plano de governo.

Em encontro com o Senador Petecão, nesta terça-feira (8), a secretária reforçou sobre a importância do apoio dos parlamentares na destinação de recursos para os projetos prioritários.

Ela firmou, junto ao parlamentar, a destinação de emendas para a execução dos seguintes projetos: R$ 1 milhão para a construção de galpão para a produção ribeirinha (Localizado no Riozinho do Rola), R$ 1 milhão para realização de Campeonatos de Futebol nos bairros e R$ 2,5 milhões para apoio ao projeto de habitação sustentável “1.001 Dignidades”.

“Os projetos prioritários, que apresentamos aos senadores e deputados federais, fortalecem o compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom em melhorar a qualidade de vida da população. Os recursos captados serão executados em benefício desse compromisso, que é marca desta gestão.” afirmou.