18/03/2026
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Fórum capacita lideranças comunitárias para ampliar acesso a recursos e fortalecer projetos sociais

Evento reuniu associações e gestores públicos com orientações sobre financiamento e organização do terceiro setor

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Fórum capacita lideranças comunitárias para ampliar acesso a recursos e fortalecer projetos sociais
Encontro promovido pelo governo orienta entidades sobre captação de recursos e estruturação de projetos/ Foto: Emely Azevedo/Seict

Lideranças comunitárias participaram, no último sábado (14), de uma capacitação voltada ao fortalecimento de organizações sociais e ao acesso a novas fontes de financiamento. A iniciativa integrou a segunda edição do Fórum de Líderes do Terceiro Setor, promovido pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia.

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O encontro reuniu representantes de associações de moradores e gestores públicos com o objetivo de orientar as entidades sobre como estruturar projetos e ampliar a atuação nas comunidades. A programação incluiu palestras técnicas e troca de experiências entre os participantes.

Durante o evento, foram apresentados caminhos para captação de recursos por meio de editais públicos, emendas parlamentares, fundos privados e programas institucionais. Também foram discutidos temas como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e a elaboração de planos de trabalho.

Fórum capacita lideranças comunitárias para ampliar acesso a recursos e fortalecer projetos sociais

Encontro promovido pelo governo orienta entidades sobre captação de recursos e estruturação de projetos/ Foto: Emely Azevedo/Seict

A proposta foi oferecer ferramentas práticas para que associações consigam sair da informalidade, organizar documentação e acessar oportunidades de financiamento. Muitas dessas entidades, segundo os organizadores, ainda dependem de iniciativas próprias para manter suas atividades.

O titular da Seict, Assurbaníbal Mesquita, destacou que o fortalecimento das organizações contribui diretamente para ampliar o alcance das políticas públicas. Ele também anunciou a criação de um espaço permanente de atendimento para orientar associações interessadas em desenvolver projetos.

A iniciativa contou com apoio de órgãos como a Secretaria de Estado de Planejamento, Secretaria de Estado de Governo e da Federação das Indústrias do Acre, reforçando a atuação integrada entre diferentes instituições.

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Para participantes, o fórum representou uma oportunidade de acesso a informações que nem sempre chegam às comunidades. A presidente de associação Raynara Maklini avaliou que o conteúdo apresentado pode facilitar a transformação de ideias em projetos concretos.

Já o presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Jorge Wenderson Cavalcante, ressaltou que o conhecimento adquirido fortalece o movimento comunitário e amplia a capacidade de articulação das lideranças locais.

A expectativa é que, com mais preparo técnico, as organizações consigam ampliar suas ações e acessar recursos de forma mais estruturada, impactando diretamente as comunidades onde atuam.

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