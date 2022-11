Sem sunga? Dentista acreano põe bumbum para jogo e ganha elogios dos seguidores; veja foto

O dentista acreano, Alison Mota, deixou seus seguidores eufóricos ao compartilhar um clique quentíssimo em seu perfil no Instagram. Nos comentários, os seguidores enalteceram a beleza do acreano, aproveitando a própria legenda para deixarem mensagens indiscretas.

No clique, Alison aproveitou as águas do Amazonas para sensualizar. Atiçando a imaginação, o dentista já tratou de esclarecer que está de sunga, apenas deu uma ‘abaixada’ para valorizar o clique e deixar ousadíssimo.

“Está querendo competir com a Índia do Yaco? ”, disse uma seguidora. “Nunca quis ser tanto uma piranha”, disse outra.

Com 27 anos, o cirurgião-dentista fez parte do time dos ‘Solteiros mais desejados do Acre’ do ContilNet no ano de 2019.

Veja o clique na íntegra: