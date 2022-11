Sharm el-Sheikh, onde Gladson irá participar da COP 27 é conhecida como a Cancún do Oriente Médio

Representantes do Acre, ligados a diversos segmentos da sociedade, viajaram neste sábado (5) para Sharm el-Sheikh, no Egito. Eles participam, a partir deste domingo (6) até dia 12 de novembro da COP27 (Conferência da Partes), coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que irá debater sobre mudanças climáticas.

O governador Gladson Cameli foi um dos primeiros a embarcar para o Egito, junto com alguns assessores, neste sábado.

Representantes de várias secretarias do estado e de outros órgãos não governamentais também estarão na COP27 para debater sobre as mudanças climáticas na Amazônia e no resto do planeta.

A COP27, que é o grande evento anual da ONU para o enfrentamento das mudanças climáticas, começa neste domingo em meio a alertas contra o aquecimento global e grande preocupação com o desabastecimento energético. A expectativa para que o Brasil retorne ao protagonismo ambiental, entre ambientalistas e autoridades brasileiras, é muito grande.

Cancún do Oriente Médio

O lugar onde irá acontecer a COP 27 é muito frequentado por turistas do mundo inteiro. Sharm el-Sheikh é conhecida como a Cancún do Oriente Médio.

“O litoral leste, às margens do Mar Vermelho, com suas águas quentes na maior parte do ano, é uma agradável surpresa para quem não espera encontrar resorts gigantes, vida noturna agitada e muitas atividades náuticas numa viagem ao Egito”, diz o trecho de uma reportagem de O Globo.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu convite do presidente egípcio Abdel Fatah al-Sissi, e deverá participar do evento, que irá reunir pessoas de grande parte do planeta.