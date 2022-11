Show, filmes, lançamento de livro e mais: confira as melhores opções de lazer no Giro Cultural

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Neste final de semana, o Recanto Food&Beer promove o Esquenta do Encerramento do Orjia, o Halloween do Recanto e o “Esqueça-me se for capaz”, um especial de um ano sem a cantora Marília Mendonça.

Neste sábado (5), na Confraria Gastrobar, a D.O.M. Produções apresenta um Especial da banda Guns N’ Roses, às 22h.

Neste final de semana, serão exibidos os filmes “Carvão”, “O Clube dos Anjos” e “Noites de Paris”, no Cine Teatro Recreio em diversos dias e sessões.

Filme Carvão: 03/11, 05/11, 07,11 e 09/11 às 15h15 e 04/11, 06/11 e 08/11 às 17h20

Filme O Clube dos Anjos: 03/11, 05/11, 07,11 e 09/11 às 17h30 e 04/11, 06/11 e 08/11 às 15h20

Noites de Paris, de 03/11 a 09/11 às 19h30

Ingresso: 8 reais meia e 16 inteira.

Neste sábado, o cantor Ixã realiza um show no Teatro de Arena do Sesc. Confira matéria do ContilNet

Veja: Comemoração e resistência: Cufa Acre realiza Dia da Favela neste final de semana

Nesta sexta-feira (4) e sábado (5), a Central Única das Favelas do Acre (Cufa Acre) realiza o Dia da Favela, na Praça das Crianças no bairro Apolônio Sales.

Neste sábado (5), acontece o Encontro das Brecholeiras, no Horto Florestal, em Rio Branco, das 9h às 19h. O Encontro conta com Moda Autoral, Artesanato, Comidinhas, Plantinhas, Verduras Orgânicas, Sorteios, Upcycling, Sebo e mais.

Nesta sexta-feira (4), acontece o lançamento do livro Catacombe de Soleil do autor guianense Élie Stéphenson — traduzido por Dennys Silva-Reis— que será na Filmoteca Acreana da Biblioteca Estadual Adonay Barbosa dos Santos, a partir das 19H.