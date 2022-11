Simaria recebe diagnóstico urgente e Simone fica aos prantos: “me destruiu”

Hoje a antiga dupla Simone e Simaria estão separadas, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Há um tempo, devido a uma doença que Simaria estava enfrentando, Simone precisou cumprir agenda sozinha.

Em suma, o fato ocorreu em 2018. Na época, Simaria recebeu o diagnóstico de tuberculose ganglionar. Sendo assim, como parte do tratamento, ela precisou abandonar os palcos por um tempo. Em uma entrevista ao quadro Promessas, do programa É De Casa, Simone reviveu essa experiência e desabafou sobre as memórias dolorosas vivenciadas na época.

“Achei que o meu psicológico ia parar, minha cabeça ia parar. Eu continuei a fazer trabalho sem ela, e, todas às vezes que eu olhava e não via ela, destruía meu coração. Eu perguntava para Deus, quando ela voltará para mim, para perto de mim. Pensei, se eu não parar, vai dar ruim pra mim. Eu prefiro ficar em casa e esperar a vontade de Deus e orando pela vida dela pra que ela volte pra perto de mim”, compartilhou a mais nova da dupla.

Simone se emociona ao relembrar do retorno de Simaria

Desse modo, a artista revelou ter se sentido muito aliviada quando sua irmã se recuperou da doença.

“Depois de seis, oito meses, Deus trouxe ela de volta pra perto de mim e o maior presente é cantar com a minha irmã. Eu creio que vim nessa terra com a missão de cuidar dela, amar, proteger. Ela sempre foi a cabeça da família, ela me ensinou muito e deus me preparou pra cuidar dessa fortaleza. Eu sou aquele suporte dela, eu tô aqui pra você, eu fui escolhida pra ser sua irmã por isso”, se declarou Simone, emocionada.