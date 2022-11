‘Socorro! Meu marido quer fazer um ménage de qualquer jeito’

Preciso de um conselho. Meu marido quer fazer um trisal. Ele falou que era um fetiche dele e que ele só quer uma vez e que depois não vai fazer mais. Mas só Deus sabe o quanto essa ideia está doendo por dentro em mim. Eu o amo demais. Ele já fez tanta coisa por mim, salvou minha vida várias vezes. Nós estamos juntos há 1 ano e nossa relação já não é mais a mesma. Isso me dói só de pensar. Não sei se eu aguentaria uma situação dessas, tenho crises de ansiedade só de pensar. Tenho medo de na hora eu ter uma dessas crises e assustá-lo ou deixá-lo chateado. Ele também me deu a opção de ele fazer com a outra mulher e eu só ficar olhando. Ou então eu saio para dar uma volta. Mas eu ia ficar com isso na cabeça. Por favor, me ajude.

– Três é demais

– Cara três é demais,

É visível o tamanho do sofrimento que você está vivendo apenas de imaginar fazer um ménage com o seu marido. Todo mundo tem o direito a ter os seus fetiches, mas ninguém é obrigado a atender os fetiches dos outros. Não é normal você ficar tendo ataques de pânico só de pensar nessa possibilidade, ou então cogitar participar de um trisal só pelo medo de perdê-lo. E que ideia é essa de ele transar com outra pessoa e você sair para dar uma volta? Isso, para mim, tem outro nome. E você acredita que ele só vai querer fazer um ménage uma vez? (Eu não.) Acho que você precisa ser honesta com os seus sentimentos e dizer que você não topa. Se vocês estão juntos há apenas um ano, e se o casamento já anda meio mambembe, o que faz você acreditar que o relacionamento vai melhorar caso você tope fazer uma coisa que te agride tanto?

Oi, sou casada há 4 anos. Quando me casei, nem gostava tanto assim do meu marido, mas com o tempo fui me apaixonando. Vivemos muitos momentos difíceis, pois somos muito diferentes um do outro, ele é super bruto, ignorante, nada carinhoso, e eu sou o oposto. Tenho um filho que não é dele e que ele cria desde os 11 meses e tenho uma filha com ele também. Comecei a ir para a igreja, me converti. Mas aí conheci uma pessoa que começou a me mandar mensagens e nós nos identificamos muito um com o outro. Ele é totalmente carinhoso, gentil, prestativo, etc. Passados alguns meses, ele se diz apaixonado por mim e quer que eu largue do meu marido para a gente ficar juntos. Falou que me espera o tempo que for necessário, que eu sou a mulher da vida dele e que me ama. Não sei o que fazer, pois sei que amo meu marido, mas cansei da nossa vida juntos, nada melhora e muda. Sempre quis uma vida com uma pessoa como esta outra que conheci. Eu sei que tenho muitos sentimentos por ele porque já tentei afastar e não consegui. O que eu faço?

– O bruto e o delicado

– Cara o bruto e o delicado,

Longe de mim querer cravar aqui um conselho como “acho que você deve largar o seu marido e viver esse grande amor”. Só você poderá tomar essa decisão. Mas cabem aqui alguns pontos importantes. 1. Ninguém precisa ficar casado com um homem bruto –principalmente se nada indica que ele esteja disposto a mudar. 2. Apesar de ser um pouco escandaloso e trabalhoso no início, você não vai ser a primeira pessoa do mundo a trocar uma pessoa por outra. 3. É injusto comparar um marido de anos com alguém que você acabou de conhecer e com quem você não viveu os desafios de uma vida conjunta. Dificilmente esse frio na barriga inicial vai se estender por mais do que alguns meses. 4. Príncipes encantados não existem. Mesmo a mais gentil das pessoas pode se tornar desagradável com o passar do tempo. 4. Antes de tomar qualquer decisão, vale pensar na parte prática: se informe sobre o que aconteceria com a filha que você tem com o seu marido em caso de separação. Mas lembre-se: você merece ser feliz! Boa sorte.