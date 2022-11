Tragédia: Trabalhador braçal é encontrado morto na zona rural de Sena Madureira

Um homem identificado até o presente momento como “Negão”, natural da cidade de Tarauacá, foi encontrado morto neste domingo (13), na altura do ramal do 25 (Cassirian), zona rural de Sena Madureira.

Oficialmente, a Polícia ainda não tem as informações sobre o caso. Entretanto, imagens captadas por moradores revelam que ele utilizou uma espingarda para por fim à própria vida.

Conforme apurado pelo ContilNet, “Negão” estava trabalhando na construção de um galpão e foi exatamente nesse local que tomou a atitude extrema. Foi possível notar uma espingarda em cima de seu corpo e ao lado uma mochila e um frasco de bebida alcoólica.

A real motivação da morte ainda é desconhecida. O que se sabe é que ele estava separado há cerca de 4 meses.

A Polícia Civil deverá adotar as medidas necessárias no que se refere ao encaminhamento do corpo para o IML de Rio Branco.