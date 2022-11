Urgente: Acre registra mais de 150 novos casos de Covid em novo pico da doença

O Acre, assim como outros estados do Brasil, voltou a registrar a aumento no número de casos de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou que 153 novos casos confirmados de covid-19 foram notificados, em boletim divulgado nesta quinta-feira (17).

Com o aumento de casos, os boletins informativos sobre a covid-19, que estavam sendo divulgados uma vez por semana, voltarão a ser diários.

De acordo com a Sesacre, 17 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Nenhum óbito foi notificado nesta quinta, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.029 em todo o estado.

Não há registro de pessoas internadas até o fechamento do boletim.