Vereador condenado por desviar material de construção de escola tem mandato cassado no Acre

A Câmara Municipal do Bujari acatou decisão da Justiça e a recomendação do Ministério Público do Acre e extingiu o mandato do vereador Adaildo dos Santos (PROS), condenado por desviar material de construção de uma escola do município.

A vacância do cargo foi divulgada no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (17).

Com a cassação do mandato, a suplente Maria do Rosário da Silva de Oliveira assume a vaga deixada por Adaildo.

De acordo com o processo, em 2016 o vereador desviou telhas e outros materiais que tinham sido doados para construção de uma escola no assentamento Walter Arce, no Bujari. Ainda segundo a justiça, os materiais foram usados em obras na própria casa do parlamentar.

O juiz entendeu que o crime cometido por Oliveira foi grave, uma vez que os materiais de construção seriam destinados a uma escola no interior do estado.

Pelo desvio, o vereador foi condenado a três anos e três meses de reclusão, além de pagar 53 dias-multa. Pena que foi substituída pelas duas restritivas de direito. O vereador chegou a recorrer no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu manter a condenação do réu.