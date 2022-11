VÍDEO: acidente com Tesla deixa dois mortos; empresa diz que ajudará polícia

A montadora norte-americana Tesla disse, neste domingo (13), que ajudará a polícia chinesa a investigar um acidente envolvendo um de seus carros Model Y depois que, de acordo com a imprensa local, duas pessoas morreram e três ficaram feridas quando um motorista perdeu o controle do veículo.

O acidente que aconteceu em 5 de novembro, na província de Guangdong, no sul da China, matou um motociclista e uma universitária, informou o Jimu News, postando um vídeo – agora viralizado nas redes sociais – de um carro em alta velocidade colidindo com outros veículos e um ciclista.

“A polícia está atualmente procurando uma agência terceirizada para investigar a verdade por trás deste acidente e forneceremos ativamente qualquer assistência necessária”, disse a fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk à Reuters em uma mensagem neste domingo, alertando contra acreditar em “rumores”.

A China é o segundo maior mercado da Tesla, e o acidente estava entre os principais assuntos na plataforma de mídia social Weibo – aplicativo chinês semelhante ao Twitter – no domingo.

A Jimu News citou a polícia de trânsito dizendo que a causa do incidente na cidade de Chaozhou não havia sido identificada e um membro não identificado da família do motorista, que disse que o motorista de 55 anos teve problemas com o pedal do freio quando estava prestes a encostar na frente de sua loja familiar.

A Tesla disse que os vídeos mostraram que as luzes de freio do carro não estavam acesas quando o carro estava em alta velocidade, e que seus dados mostravam problemas como não haver nenhuma ação para pisar nos freios durante a jornada do veículo.

Leia mais em CNN Brasil.