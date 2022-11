Vídeo: Gilmar Mendes e Lewandowski são xingados nos EUA; “Bandidos”

Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram hostilizados em frente a um hotel em Nova York, nos Estados Unidos (EUA), na noite de domingo (13/11).

Em protesto diante do edifício, manifestantes enunciaram as ofensas. Alguns usavam roupas verde-amarelas e seguravam bandeiras do Brasil. Gilmar Mendes foi o primeiro a ser xingado ao sair do hotel.

“Gilmar Mendes, seu vagabundo. Olha aí o bandido. Gilmar Mendes, seu vagabundo, filho da p*ta”, afirma o homem que grava o momento. O ministro é escoltado por seguranças e entra em uma van.

“O que é seu está guardado, seu bandido filho da p*ta. Seu velho de merda. O que é seu está guardado e tem mais, seu bandido, terrorista, seu merda”, continua o homem.

Depois, o ministro Ricardo Lewandowski deixa o hotel e também é hostilizado. “Isso aqui é um bandido, seu filho da p*ta, seu bandido de merda. Tu é um bandido, acabando com o Brasil. Cachorro do governo, vocês são uns merdas”, diz o homem. O magistrado é escoltado e segue em direção à van. Veja:

Os integrantes do Supremo viajaram aos Estados Unidos para participar do “Lide Brazil Conference”, evento promovido por empresários,a fim de debater temas como liberdade, democracia e economia do Brasil em 2023.

Além de Gilmar Mendes e Lewandowski, os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Dias Toffoli também vão comparecer ao evento em Nova York. Ainda estarão presentes ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Xingamentos a Barroso

As ofensas não foram proferidas apenas contra Gilmar Mendes e Lewandowski. Uma apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) perseguiu o ministro Luís Roberto Barroso na noite de domingo (13/11), ameaçando e repetindo discurso do presidente. Barroso estava na Times Square quando foi importunado.

“Olha só quem está aqui! Como vai o senhor?”, pergunta a mulher, com ironia. O ministro teve calma e disse estar bem e “feliz pelo Brasil”. Com tom de ameaça, ela afirma: “Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Cuidado, hein! O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Foge!”. Veja: