A mudança de clima nesta terça-feira (1) também atingiu a cidade de Sena Madureira e a ventania provocou a queda de uma árvore na Praça 25 de setembro, centro da cidade.

As imagens que circulam em grupos de watsap mostram que a árvore foi arrancada pela raiz, caindo próximo a uma barbearia. Não há relatos de feridos.

Cabe destacar que esse é um local geralmente movimentado. Por sorte, no momento do incidente não passava ninguém. Uma equipe da Semsur deverá recolher a árvore do local.