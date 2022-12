A mais esperada do ano saiu! Confira a lista dos solteiros mais cobiçados do Acre

Amigo secreto, confraternização, uva passa no arroz, especial Roberto Carlos da Globo, Mariah Carey e a sua música de Natal… Tudo isso são coisas que todo mundo está acostumado a ver no final do ano. Mas tem uma coisa, que o Acre inteiro aguarda toda vez que chega dezembro: saber quais foram os solteiros mais cobiçados do ano.

Em 2022 muita gente casou, separou, voltou a namorar, traiu … O que importa é que depois de tudo isso, o ContilNet separou as 5 mulheres e os 5 homens mais cobiçados do ano!

Tem empresário, influencer, advogado, cirurgião dentista… E até o homem mais importante do Acre. Confira agora quem faz parte desse seleto grupo!

5. Ludmilla Cavalcante

Uma das influencers mais conhecidas do Acre, tem mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. Tem 24 anos e é sagitariana.

Instagram: @ludmillakvalcante

4. Whenna Luíse

Aquariana de 22 anos, a flamenguista é servidora do Pronto Socorro de Rio Branco. A morena gosta de passar o tempo com a família e amigos. É viciada em Crossfit, gosta de cinema e apaixonada pelos 6 cachorros que tem.

Instagram: @whennaluise_

3. Ariane Costa

Ariane não tem Áries só no nome. Ariana convicta, a servidora pública tem 24 anos e é apaixonada por viagens.

Instagram: @arianecostta10

2. Amanda Nunes

A empresária de 22 anos é apaixonada por viagens, ama praticar exercícios físicos, beber vinho, ver o pôr do sol e sair com as amigas. A loira é estudante de marketing e tem mais de 17 mil seguidores nas redes sociais.

Instagram: @amandanunes2

1. Bárbara Lima

Aos 23 anos, a sagitariana já é quase uma cirurgiã-dentista. A morena adora o método lifestyle e é viciada em academia e treinos.

Instagram: @Isbabi

5. Gladson Cameli

É claro que não poderia faltar o homem mais poderoso do Estado. Recém solteiro, o nosso governador Gladson Cameli está livre no mercado. Aos 44 anos, ele ama conversar e é viciado em aviões.

Instagram: @gladsoncameli

4. Ulysses Marques

Aos 22 anos, Ulysses é geminiano e gosta muito de ler, treinar e estar com a família e os amigos. Acadêmico de Direito, ele é servidor da Procuradoria Geral do Estado.

Instagram: @umarques77

3. Ruan Felisberto

O empresário tem apenas 18 aninhos mas já é cobiçado por muita gente. Ruan é virginiano e ama treinar.

Instagram: @felisbertoo_ruan

2. Marcell Braga

Um comunicador nato. Trabalha em uma rádio da capital e atualmente é apresentador do Resenha Podcast, o pi do Acre.

Instagram: @bragamarcell

1. Sandro Canizo

Um arquiteto apaixonado por música. Atualmente, é produtor visual.

Instagram: @sandrocanizo