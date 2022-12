Alunos em cidade do Acre estariam fazendo rituais ‘macabros’ em cemitério; coveiro dá detalhes

Uma mensagem que circula em grupos de WhatsApp em Sena Madureira, escrita por uma pessoa até agora não identificada, sugere que alguns alunos da rede pública de ensino, estariam participando de rituais dentro do cemitério São João Batista, o maior cemitério da cidade.

O alerta é repassado aos pais ou responsáveis dos alunos e especifica que além de adolescentes, estudantes da pré-escola também estariam participando desses rituais. “Alertamos aos senhores de alunos que muitos adolescentes que estudam na manhã e tarde de várias escolas, ao saírem da escola estão indo para o cemitério São João Batista, em Sena Madureira, fazerem alguns tipos de rituais, inclusive alguns levam para o local citado seus irmãos que também saíram da pré-escola e fazem com que os mesmos participem dos rituais”, diz trecho da publicação.

Diante da denúncia apresentada, a reportagem do ContilNet entrou em contato com um dos coveiros que trabalha no referido cemitério. Ele não quis se identificar, mas confirmou que já se deparou com situações estranhas no local. “Não posso dizer quem está fazendo isso porque eu não vi, mas já me deparei com algumas cenas fora do comum que, de fato, apontam para rituais. Já recolhi tigelas, pratos, garrafas de bebidas, entre outros materiais. Provavelmente fazem isso durante a noite, pois encontrei esse material quando entrei no plantão durante a manhã”, comentou.

Ele não soube especificar se foram os alunos os autores do ritual ou outras pessoas.