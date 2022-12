Após derrota da seleção, ex-deputada do Acre detona chororô de torcida: “Para de frescura”

A ex-deputada Eliane Sinhazique usou seu Instagram para deixar uma mensagem após a derrota da seleção brasileira no Catar para a Croácia.

Nas imagens, Eliane não concordou com o chororô da torcida brasileira: “Para de chorar, engole esse choro, para de frescura… não é porque o Brasil perdeu, que você perdeu a sua vida… Que nada faz sentido. Vamos deixar de putaria?! Cara, independente do Brasil ganhar ou perder, a gente tem que continuar ralando, produzindo, criando, incentivando, empreendendo, trabalhando”, desabafou Eliane.

Na legenda, Zinhasique escreveu: “A seleção brasileira perdeu. E daí? Vamos continuar na labuta! Deixa de [email protected]!😁”. O vídeo da ex-parlamentar do Acre ganhou repercussão e elogios dos seus seguidores: “Eliane sendo Eliane Sinhasique 😂😂😂😂😂, escreveu o jornalista e escritor, Nelson Liano. “O povo tá com mais raiva pq acabou a folga, tem q trabalhar. Kkk”, escreveu uma seguidora. “Você está certíssima 👏” escreveu outro seguidor. “Com certeza ..mais temos que respeitar o momento de cada um..e claro que vamos continuar vivendo. Mais com certeza e normal ficar triste Eliane querida.”, disse uma seguidora.

Veja o vídeo na íntegra de Eliane Sinhazique: